Lamezia Terme – “Calabria Fest” cresce l’attesa per i nomi dei finalisti

Condividi

Il “Calabria Fest – Tutta Italiana” dei prossimi 6, 7, 8 giugno a Lamezia Terme è già un grande successo social! Si è conclusa anche la seconda settimana di votazione per scegliere gli 8 finalisti che arriveranno a contendersi il “Calabria Fest Music Award” come Migliore Nuova Proposta dell’anno di Rai Radio Tutta Italiana sul grande palcoscenico di Lamezia Terme, dove si potranno finalmente ascoltare e vedere dal vivo insieme ai grandi ospiti Dolcenera, Enrico Nigiotti, Clementino e Chiara Galiazzo.

“Saranno tre serate entusiasmanti e le sorprese non sono ancora finite!”, affermano Gianmaurizio Foderaro, conduttore e responsabile di Radio Rai che presenterà la kermesse canora, il direttore artistico Ruggero Pegna e la Presidente di Art-Music&Co Giusy Leone, associazione organizzatrice dell’evento in partnership con Rai Radio Tutta Italiana e Regione Calabria Ass. Cultura e Turismo.

Straordinari i dati raccolti fino ad ora, con più di 8.000 preferenze da utenti unici e una platea complessiva raggiunta sulla pagina ufficiale facebook di Rai Radio Tutta Italiana di più di 110 mila persone, con oltre 14.000 interazioni e 12.800 click!

Flavio Bianchi e Davide Lonardi, responsabili web delle reti digitali della Rai, hanno ribadito il successo del nuovissimo format del Festival, che in questa fase ha coinvolto migliaia di persone attraverso i social. Dalle ore 15.00 di martedì 21 maggio saranno comunicati attraverso le pagine Facebook di Radio Tutta Italiana e RaiPlayRadio, uno per uno, gli otto super finalisti!

“Ancora grazie – aggiungono gli organizzatori – alle centinaia di proposte pervenute, a tutti i 20 artisti/gruppi partecipanti alla semifinale e a tutti i votanti che hanno già reso unico il festival; il meccanismo innovativo ideato per scegliere i finalisti, consentendo a tutti di ascoltare i brani e votarli con un semplice post, si è rivelato un autentico successo per partecipazione e trasparenza!”.

Un software studiato dagli esperti della Rai ha verificato che ogni voto sia stato unico e regolare. Le otto proposte che hanno otteenuto più voti avranno accesso alla finale live di Lamezia, dove ognuna eseguirà tre brani. I primi due classificati del 6 e 7 giugno si contenderanno la vittoria nella serata di sabato 8 giugno. Il Premio sarà realizzato dal celebre orafo calabrese Gerardo Sacco.

Il verdetto delle tre serate e la vittoria finale del Festival sono affidati ad una giuria qualificata presente a Lamezia che sarà presieduta da Dario Salvatori, notissimo giornalista, critico musicale e conduttore della Rai. Sono anche previsti altri due riconoscimenti: il Premio Assomusica, per la presenza live e il Premio Siae per i testi. Intanto, nella sezione degli ospiti, cresce l’attesa per Dolcenera il 6 giugno, Enrico Nigiotti il 7 giugno, Chiara Galiazzo e Clementino l’8 giugno; ospiti scelti, precisano gli organizzatori, in base all’alta radiodiffusione e al successo dei loro nuovi lavori discografici appena pubblicati. Toccherà a loro chiudere con dei mini concerti ogni serata.

L’evento, come è noto, è organizzato dall’Associazione Art-Music&Co con Rai Radio Tutta Italiana, grazie al contributo dell’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nel quadro dei “Grandi Festival Storicizzati” per la “Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”. Per tutte le informazioni, possibile contattare la segreteria del Festival allo 0968441888, oppure le pagine facebook di Radio Rai Tutta Italiana, dell’associazione Art-Music&Co e del Calabria Fest.