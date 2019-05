“La foto NON scattata”, l’8 maggio l’incontro con il fotoreporter Giorgio Bianchi

Condividi

Si terrà il prossimo 8 maggio, con inizio alle ore 18.00, nella sede dell’associazione “Città del Vento” in via Cortese a Catanzaro, l’incontro con il fotoreporter Giorgio Bianchi dal titolo “La foto NON scattata”.

L’appuntamento col fotografo documentarista, autore Rai e filmmaker attualmente impegnato nei conflitti di Siria e Donbass, è aperto al pubblico, ed è stato fortemente voluto da Cristina Pullano, già Socia di “Città del Vento”, organizzatrice e coordinatrice del Corso di Fotografia a cura di Angelo Maggio attualmente in itinere, e al quale faranno seguito ulteriori iniziative. Commentando il suo lavoro, Giorgio Bianchi racconterà ai presenti la realtà della guerra, e di conseguenza quanto i canali di informazione possano talvolta portarci lontano da una corretta narrazione dei fatti. Il fotoreporter ha realizzato reportage, oltre che in Europa, anche in Siria, Ucraina, Burkina Faso, Vietnam, Myanmar, Nepal e India, prestando particolare attenzione alle tematiche di carattere politico e antropologico, alternando i progetti personali a lungo termine ai lavori su commissione. Per il suo lavoro, Giorgio Bianchi ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali come il Best New Talent (2014) alla PX3 Competition, overall winner al Terry O’Neill Award (2014) , Scoperta dell’anno al Monochrome Award (2014), vincitore a Lugano Photo days (2015), finalista nel 2014, 2015 e 2016, al Manuel Rivera-Ortiz Foundation for Documentary Photography & Film, vincitore all’Umbria World Fest (2016), finalista al LensCulture Exposure Awards (2017), finalista ai Dig Awards (2017) con il docufilm Apocalypse Donbass, vincitore del World report award (2017), finalista al 75esimo POYi, vincitore dell’International Foto Awards di Mosca (2018).

Il lavoro di Bianchi viene regolarmente pubblicato su riviste e quotidiani nazionali e internazionali, sia cartacei che online, quali, tra gli altri, Guardian Magazine, National Geographic, Internazionale Magazine, La Stampa, Il Giornale, Il Venerdì, La Repubblica, Il Manifesto, Sette Magazine Corriere della Sera, Gente di Fotografia magazine, Fotografia Reflex magazine. Numerose anche le mostre in cui ha esposto sue immagini, in Italia e all’estero, come al Festival of Ethical photography di Lodi (2017), alla Strand Gallery di Londra, alla Royal Geographical Society di Londra, al Mibac, per l’Archivio fotografico Italiano di Palazzo Cicogna a Varese, alla Fabbrica del Vapore di Milano, al c40 Mayor Summit di Mexico Ciy, al Beijing Photo nel 2017.

Giorgio Bianchi è attualmente rappresentato da Witness Image.

L’incontro sarà moderato da Vittorio Gigliotti, fondatore e membro del Consiglio direttivo dell’Osservatorio sulle Comunità cristiane in Medio Oriente.