La Calabria da oggi al 9 maggio a “Tuttofood” con 18 stand

Alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio si è tenuto oggi a Milano l’evento inaugurale della manifestazione fieristica “Tuttofood” che si svolge da oggi al 9 maggio prossimo.

Con una superficie espositiva di 40 mila metri quadri e buyer esteri in arrivo da 67 Paesi, questa importante manifestazione, giunta alla settima edizione biennale, rappresenta una vetrina-chiave per il Made in Italy nel mondo per numeri e richiamo internazionale.

Nel contesto della prestigiosa rassegna, con 18 stand e due aree istituzionali, al padiglione 3 del quartiere fieristico Fieramilano, la Regione Calabria promuove la propria identità al pubblico proveniente da tutto il mondo, attraverso produzioni di eccellenza.

Il brand Calabria si presenta alla qualificata platea di operatori professionali internazionali puntando sulla ricchezza di produzioni DOP, IGP e di qualità, espressione di un territorio ricco di risorse fortemente identitarie.

La presenza della nostra regione alla manifestazione fieristica si inserisce nel contesto delle iniziative che il Settore Internazionalizzazione attua a sostegno dei processi di inserimento dei sistemi produttivi calabresi sui mercati internazionali: dal 6 al 9 maggio, “Tuttofood” diventa un luogo dove il “Made in Calabria” ha la possibilità di entrare in contatto con operatori di Paesi esteri con cui attivare collaborazioni e scoprire opportunità, un luogo dove creare sinergie e accorciare le distanze.