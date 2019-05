Incidente sulla A2: perde la vita donna cinquantottenne

Condividi

E’ una domenica di sangue per le strade calabresi. Teatro della tragedia è l’autostrada A2 (già nota come A3 Salerno-Reggio Calabria), in cui perde una vita una donna di cinquantotto anni: Maria Anello.

L’impatto fatale è avvenuto all’altezza dello svincolo di Lamezia Termine ed ha visto protagoniste solo due auto. L’auto della vittima aveva appena imboccato l’autostrada in direzione sud, l’altra proveniente da nord era in uscta dalla curvca autostradale.

La donna era originaria di Francavilla Angitola, nel vibonese. Con lei viaggiava anche la figlia.