Inchiesta su appalti pubblici, Di Maio: “Zingaretti metta Oliverio alla porta”

Condividi

“Zingaretti metta fuori il governatore della Calabria, FI espella i suoi” esponenti indagati, “Fdi chiarisca sui presunti finanziamenti illeciti”.

Lo dice Luigi Di Maio in una conferenza stampa alla Camera, parlando delle inchieste giudiziarie emerse. “Noi siamo paladini della giustizia. Le inchieste devono arrivare a punire i colpevoli. Io non esulto ma se oggi chi viene condannato in Italia e’ grazie alla lege spazzacorrotti”, sottolinea il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico.