In fiamme mezzo di cantiere sulla SS 280 nel catanzarese

Nella tarda serata del 19 maggio, un incendio ha interessato un mezzo di cantiere che era parcheggiato lungo la SS280 all’interno della galleria Sella di Marcellinara, in direzione Lamezia Terme. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale. Interessato dal rogo un carrello elevatore, andato completamente distrutto, che era impiegato per i lavori di ripristino e ristrutturazione della galleria.

L’intervento delle unità vigilfuoco con supporto di autobotte è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza del mezzo. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficoltose in quanto il fumo prodotto dalla combustione ha completamente invaso la galleria. Sul posto polizia stradale per i rilievi di competenza. Accertamenti sono ora in corso per risalire all’origine dell’incendio e nessuna ipotesi viene esclusa. Non si registrano danni a persone.