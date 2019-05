Il M.A.S.C.I. 4 di Lamezia accoglie la Statua della Madonna Pellegrina di Medjugorje

Condividi

La Comunità della parrocchia della Beata Vergine del Carmine di Lamezia Terme, dall’inizio del mese di maggio, sta vivendo un’intensa esperienza spirituale con il rinnovo della bella e positiva “Peregrinatio” della statua della Regina della Pace di Medjugorje.

Anche il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I. Lamezia Terme 4), con il cuore pieno di entusiasmo per la iniziativa, non ha voluto mancare a questo appuntamento con la Vergine pellegrina ed ha accolto nei giorni scorsi la Statua della Madonna presso la casa di Alba Sinopoli, che da sempre fa parte degli scout della comunità parrocchiale. In un clima di intensa partecipazione emotiva il Masci 4 ha vissuto, insieme a don Pino, a don Francesco e alle responsabili del gruppo missionario parrocchiale Innocenza Martello e Tiziana Buffone, in una sala che si è trasformata in Santuario mariano, abbellita con fiori e luci, momenti di catechesi e di preghiera con la recita del Santo Rosario e la celebrazione della Santa messa celebrata da don Pino, assistente ecclesiastico del gruppo Masci 4.

“Lo straordinario avvenimento vissuto da tutto il nostro movimento scout con devozione – ha affermato il magister Franco Muraca – ha rappresentato una buona occasione per riscoprire l’immenso valore della preghiera e in modo particolare la bellezza della recita del Santo Rosario”. L’incontro è terminato con la consacrazione del Masci 4 al Cuore Immacolato di Maria.