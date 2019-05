Elezioni Europee, 73111 gli elettori catanzaresi chiamati alle urne

Condividi

Saranno 73111 le elettrici e gli elettori catanzaresi chiamati alle urne domenica 26 maggio per il rinnovo del Parlamento europeo Voteranno per la prima volta 480 elettori di cui 251 donne e 229 uomini.

I numeri sono stati forniti dall’ufficio elettorale di palazzo De Nobili, coordinato da Franco Catanzaro, precisando che le donne saranno 38544, gli uomini 34567. Novanta i seggi allestiti, privi di barriere architettoniche; sei i seggi speciali; nove quelli cosiddetti volanti, cioè in strutture sanitarie con meno di cento posti letto. 372 gli scrutatori impegnati nei seggi. Circa cento dipendenti comunali tra vigili urbani, personale dell’ufficio tecnico, dell’ufficio anagrafe ed elettorale oltre a quelli comandati dai vari settori cureranno i vari servizi richiesti dalla consultazione. La macchina comunale, predisposta dal responsabile dell’ufficio elettorale Franco Catanzaro, è stata messa in piedi seguendo le direttive impartite dal dirigente, Giuseppe Arnò e dalla segretaria generale, Vincenzina Sica, che coordina tutto l’apparato elettorale e tiene i rapporti con la Prefettura e le Forze dell’Ordine.

L’ufficio stampa diretto da Saverio Artirio garantirà una tempestiva fruizione dei dati.

Per contatti con l’Ufficio Stampa è a disposizione il numero di telefono: 0961-881207. Eventuali comunicazioni si possono inviare all’indirizzo mail : stampa@comune.catanzaro.it

Inoltre, l’ufficio elettorale ha reso noto che funzioneranno gli sportelli adibiti al servizio rilascio duplicati tessere elettorali. Gli sportelli sono ubicati nella sede centrale di via Iannoni e negli uffici decentrati di Lido e Santa Maria. Quindi, i cittadini che per un qualsiasi motivo si trovino sprovvisti di tessera elettorale, oppure hanno completato gli spazi riservati alla vidimazione, potranno rivolgersi direttamente alle due sedi decentrate o alla sede centrale del Municipio. Domani, sabato 24 maggio, gli uffici saranno aperti dalle ore 9 alle ore 19. Domenica dalle ore 7 fino al termine delle operazioni di voto.

Ricordiamo che le urne sono aperte domenica 26 dalle ore 7 alle 23. Subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio. I risultati della città si possono consultare sul sito. www.comune.catanzaro.it.

Il dirigente di settore ha reso noto, inoltre, che il seggio elettorale già istituito all’orfanotrofio Giuseppe Rossi, comprendente le sezioni 43 e 44, per sopraggiunti motivi di natura tecnica, è stato trasferito nei locali della scuola media del liceo classico “Cardinale Guglielmo Sirleto” situato in piazza Duomo.