Commemorazione a Taverna per il 4° anniversario dalla scomparsa di Quirino Ledda

Si terrà quest’anno a Taverna il 4 maggio – nel quarto anniversario dalla sua scomparsa – la commemorazione di Quirino Ledda. L’impegno che l’ANPI si è preso è quello di ricordare questa figura, non solo per il fortissimo legame affettivo, ma per onorare la sua memoria attraverso i ricordi delle persone che lo hanno frequentato e condiviso tantissime battaglie politiche.

Era un uomo certamente legato alla città di Catanzaro; non dobbiamo dimenticare al contempo che Quirino – il compagno Ledda come lo chiamavano in tanti – si è speso in tutta la regione in tantissimi modi. Dalle lotte bracciantili a uomo delle istituzioni, dirigente di partitoe nel campo della cooperazione. A partire dal prossimo ricordo del 4 maggio, e per gli anni a venire, celebreremo l’anniversario in tanti posti della Calabria. Lo faremo ricordandolo in maniera semplice, invitando amici e amiche, compagne e compagni che possano testimoniare il valore del suo impegno sempre a difesa delle classi più deboli e diseredate. Un uomo sempre in prima linea in tantissime battaglie politiche, sindacali e sociali. Disponibile all’ascolto, affabile e gentile anche con gli avversari politici. Solo a due categorie di persone non era disposto a concedere nulla: fascisti e voltagabbana. Sino agli ultimi giorni della sua vita, per chi gli è stato vicino, era palpabile il suo tormento per le divisioni della sinistra, per il trasformismo dilagante, per la politica senza scrupoli di nessun genere intesa solo come affermazione di interessi personali. Il suo spirito partigiano non gli consentiva di arretrare su valori e idealità di una vita intera. Abbiamo già detto e raccontato molto negli anni passati. Avremo modo ancora a lungo di parlare di Quirino, dei suoi anni in movimento; della Calabria indomita e le sue belle bandiere.

Mario Vallone

Presidente provinciale ANPI Catanzaro