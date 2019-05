Catanzaro – XIX convegno AIIC, tecnologie per una sanità di valore

Tra pochi giorni (dal 16 al 18 maggio) si apre a Catanzaro il XIX Convegno nazionale AIIC.

A tema del loro evento annuale gli ingegneri clinici hanno voluto mettere “Tecnologie, accessibilità, esiti: l’ingegneria clinica per una sanità di valore” (Università degli Studi Magna Graecia, Catanzaro-Germaneto, nella foto), “titolo che intende mettere a fuoco il significato del VALORE della sanità italiana – ha voluto precisare il presidente AIIC, Lorenzo Leogrande – una scelta effettuata per garantire uno sguardo trasversale sulla qualità dell’innovazione tecnologica, sull’universalità delle prestazioni, e sull’importanza di porre attenzione sugli effetti output delle prestazioni”. Il Convegno Nazionale AIIC è oramai diventato uno dei principali appuntamenti congressuali nel panorama sanitario italiano, approfondendo i principali ambiti tecnologici e gestionali della sanità, dalla gestione e manutenzione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici alla gestione dei rischio, dall’inform atica sanitaria al project and operation management.