Catanzaro – Un’associazione a sostegno del Parco Biodiversità Mediterranea

“Amici del Parco”, una nuova associazione è pronta a vedere la luce. L’idea dei presidenti della Provincia, Sergio Abramo, e del Parco, Michele Traversa, nasce con l’intento di riunire tutti coloro che hanno a cuore le sorti della grande area verde della città.

“Una manutenzione costante – affermano Abramo e Traversa – è l’unico modo per far splendere un luogo che è divenuto un orgoglio per tutti noi. Averne cura è un nostro dovere e dobbiamo fare in modo che non pochi o parecchi, ma tutti si convincano che il Parco è un bene comune e, come tale, va trattato”.

“La grande area verde cittadina – proseguono – è patrimonio di tutti. E’ una realtà apprezzata in tutta la regione, che richiama visitatori da ogni dove nel corso di tutto l’anno. Alle bellezze naturali del luogo si aggiungono le attrezzature sportive, le aree gioco per bambini di tutte le età, il Musmi e la collezione di sculture contemporanee più importante del Mezzogiorno. Eppure i problemi non mancano. Dagli atti di vandalismo all’esiguità di risorse economiche e di personale, la sopravvivenza del Parco non è sempre facile da garantire. E’ con questa consapevolezza che a giorni vedrà la luce l’associazione “Amici del Parco”.

I particolari dell’associazione, le sue finalità, le modalità per l’adesione e la sua struttura organizzativa saranno successivamente illustrate nel corso di una conferenza stampa.