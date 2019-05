Catanzaro – Seconda edizione di “MoMe Festival–Momenti di Memoria”

Condividi

Tutto pronto per la seconda edizione del “MoMe Festival – Momenti di Memoria”, la manifestazione diretta da Emi Bianchi e Giorgia Boccuzzi che punta a valorizzare e comunicare l’identità storico-culturale del territorio che abbraccia la vallata tra Soveria Simeri e Simeri Crichi, l’area che cronache e documenti vogliono essere “l’antica città Trischene.

Il Festival è co-finanziato dal PAC Calabria 2014-2020, Azione 1 Tipologia 1.3, ed è realizzato con il Patrocinio di Unione Europea, Regione Calabria, Comune di Simeri Crichi e Soveria Simeri. L’intento della manifestazione – che si svolgerà tra maggio e luglio – è proprio quello di mettere in risalto la storia di questo territorio e la produzione culturale che di questo Sud si nutre, prodotti culturali che riescono con un linguaggio contemporaneo e innovativo a riscattare l’identità di un sud troppo spesso demonizzato e depauperizzato dalla cultura dominante. I particolari della manifestazione – che quest’anno si svolgerà 16, 17, 18 e 19 maggio, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 giugno per chiudere in bellezza il 28 luglio – saranno resi sono nel corso della conferenza stampa che si terrà lunedì 6 maggio alle ore 11 nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro. Saranno presenti Emi Bianchi e Giorgia Boccuzzi, direttrici artistiche dell’evento; Salvatore Bullotta, Responsabile amministrativo Assessorato alla Cultura della Regione Calabria; i sindaci dei due comuni che ospitano la manifestazione, vale a dire Piero Mancuso di Simeri Crichi e Amedeo Mormile di Soveria Simeri; il vice sindaco di Simeri Crichi, Eugenio Grande; Caterina Zangari, assessore alla Cultura del Comune di Simeri Crichi; Domenico Garcea, consigliere comunale di Simeri Crichi.