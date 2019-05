Catanzaro – Presentazione progetto contro la violenza sulle donne

Condividi

Giovedì 23 maggio, alle ore 11:30, nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro si svolgerà la conferenza stampa del progetto “Break the Silence” , promosso dalla Provincia di Catanzaro, dalla Regione Calabria e dall’Ufficio Scolastico regionale della Calabria in collaborazione con i Centri Antiviolenza.

La presentazione sarà curata dalla Consigliera di Parità Effettiva della Provincia di Catanzaro, prof. avv. Elena Morano Cinque, che illustrerà alla stampa i dettagli del progetto che si svolgerà nell’ambito della realizzazione delle azioni di informazione e sensibilizzazione in materia di violenza contro le donne a seguito della sottoscrizione di un apposito accordo tra la Provincia di Catanzaro e la Regione Calabria.

Al fine di avviare azioni di contrasto al fenomeno della violenza sulle donne che nell’ultimo periodo registra una preoccupante tendenza in aumento, la Provincia di Catanzaro promuoverà, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale, un Concorso a premi indirizzato agli istituti scolastici della Provincia di Catanzaro, di primo e secondo grado, che avrà per oggetto la realizzazione di elaborati (disegni, poesie, mini racconti) e materiale fotografico ovvero audio-video atti a diffondere la cultura della parità di genere, in particolare a favore delle donne e contro ogni forma di violenza nei loro confronti e nei confronti dei loro figli.

Nell’ambito del progetto, inoltre, saranno avviati incontri e workshop tematici con il coinvolgimento degli esperti dei Centri Antiviolenza del territorio.

L’obiettivo generale del progetto è quello di realizzare iniziative tese a prevenire e contrastare la violenza di genere attraverso la promozione, tra gli adolescenti, di comportamenti responsabili sia nella vita quotidiana sia nella vita virtuale, con particolare riferimento anche all’uso della scrittura e del linguaggio sui social network.