Catanzaro – Manutenzione straordinaria per progetto rete idrica

Per consentire il lavori di manutenzione straordinaria che stanno interessando le condotte comunali nell’ambito del progetto di ingegnerizzazione delle reti idriche, domani, martedì 21 maggio, in alcune zone del quartiere marinaro, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile dalle ore 7 fino a fine lavori.

Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che la sospensione si rende necessaria per consentire i lavori di collegamento dei nuovi tratti di condotta realizzati in via Bausan, via Zara, via Tommaso Gullì, traversa Nicea, via del Mare e traversa Lido.

A risentire dei disagi saranno, pertanto, le utenze comprese nelle zone tra il Corace e la Fiumarella. Il disservizio non interesserà l’area tra la Fiumarella e Giovino.