Catanzaro – La Polizia stradale sequestra 20 kg di “novellame”

Condividi

Prosegue incessante l’impegno della Polizia Stradale nel controllo del trasporto alimentare ed animale.

Nella mattinata di ieri, primo maggio, nell’ambito di specifici e mirati controlli al trasporto degli alimenti, personale dipendente del Distaccamento Polizia Stradale di Soverato, ha proceduto al sequestro di circa 20 kg dì novellame di sarda.

In particolare, nel corso di un servizio di vigilanza stradale, gli operatori notavano, nelle vie della cittadina, un’autovettura che alla loro vista tentava una manovra insolita.

Prontamente fermata, gli Agenti rinvenivano all’interno del vano bagagli dell’auto alcune casse contenenti novellame di sardina, più nota con il nome di “neonata”.

Considerato che la merce veniva trasportata senza il rispetto delle più elementari norme igieniche e con un mezzo non idoneo, veniva richiesto l’intervento del personale del Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Catanzaro che, dopo aver proceduto ai controlli di rito, dichiarava il novellame non idoneo al consumo umano in quanto privo di documenti di tracciabilità e senza il rispetto della catena del freddo.

Si disponeva, pertanto, il sequestro della merce ed il successivo smaltimento mediante rigetto a mare.

Al conducente venivano irrogate sanzioni amministrative pari a 4.000,00 euro.