Catanzaro – Il 9 maggio convocato il Consiglio comunale

Convocato dal presidente, Marco Polimeni, il Consiglio comunale. L’assemblea si riunirà nell’aula del palazzo della Provincia in seduta ordinaria e di prima convocazione, giovedì 9 maggio alle ore 9.

L’eventuale secondo appello è stato fissato per lunedì 13 maggio alle ore 10,30.

Quattro gli argomenti posti all’ordine del giorno dei lavori:

1. Comunicazioni del presidente;

2. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 ai sensi dell’art. 227 – comma 2 – del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 – comma 1 – lett. b) – del d. lgs. n. 118/2011;

3. Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili;

4. Federalismo demaniale – adempimenti legge 09/08/2013 conversione, con modificazioni, del d.l. 21.06.2013 n. 69 acquisizione immobili a titolo oneroso.