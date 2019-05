Catanzaro – Il 18 maggio Giovanni Sollima al Politeama

Condividi

Dopo il successo della Madama Butterfly, andata in scena per la chiusura della stagione lirica, Catanzaro si appresta a vivere un’altra indimenticabile serata.

Nell’ambito della I Stagione Sinfonica del Teatro Politeama di Catanzaro, nata dall’intesa tra la Fondazione Politeama e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Tchaikovsky”, l’Orchestra Filarmonica della Calabria, sabato 18 maggio alle ore 20.30, sarà impegnata in un concerto con l’esecuzione di musiche di Edward Elgar: Pomp and Circunstance March n. 1 – Cello Concerto in Mi Minore – Variazioni Enigma su un tema originale – Mikhail Glinka: Overture to Ruslan and Ludmilla.

La serata vedrà al violoncello solista un’ospite d’eccezione, Giovanni Sollima, palermitano di nascita, artista riconosciuto a livello internazionale, violoncellista italiano più apprezzato del momento.

Capace di interiorizzare come pochi le pagine di musica classica, Sollima offrirà al pubblico del Politeama una delle sue inconfondibili interpretazioni, esecuzioni rese possibili grazie alla forte empatia con il suo strumento.

Alla guida della Filarmonica, Filippo Arlia, Direttore Artistico della Stagione Sinfonica.

Per il Maestro Arlia, che in passato ha diretto artisti del calibro di Michel Camilo, Sergei Krylov, Sergei Nakariakov e più recentemente Stefano Bollani con i Berliner Symphoniker, quella con Giovanni Sollima sarà l’ennesima collaborazione di prestigio.

Il concerto di sabato 18 maggio darà vita ad un disco pubblicato da Amadeus, il più diffuso mensile di musica classica in Italia, e successivamente distribuito da Brilliant Classics, etichetta discografica olandese nota in tutto il mondo.