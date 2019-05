Catanzaro – I Corsi BIM organizzati da Ance e Ordine Architetti

Condividi

Il settore dell’edilizia è sempre più orientato alla rappresentazione digitale e per i professionisti è necessario acquisire nuove competenze.

Lunedì 13 maggio, alle ore 15, nella sede di Confindustria Catanzaro (via Eroi 1799 n.23) si svolgerà il seminario di presentazione dei Corsi BIM organizzati da Ance Catanzaro e dall’Ordine degli Architetti di Catanzaro. Durante l’incontro saranno illustrati gli obiettivi formativi dei Corsi BIM Archicad Base e Revit Autodesk. Con la metodologia BIM (Building Information Modeling), l’ambito delle costruzioni vive un processo innovativo che riguarda tutti gli aspetti dell’opera, dalla progettazione alla gestione del ciclo di vita.

Al seminario di presentazione dei corsi formativi parteciperanno: Luigi Alfieri, presidente di Ance Catanzaro; Giuseppe Macrì, presidente dell’Ordine degli Architetti di Catanzaro; Gerlando Cuffaro, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro; Ferdinando Chillà, presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Catanzaro; Pietro Rotiroti, presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati di Catanzaro; Paolo Blandino, direttore dell’Ente Scuola Edile di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. Durante l’incontro relazioneranno Eva Feligioni ed Andrea Ferrara della Musa Progetti (Società di Ingegneria E.S.C.O.) e Massimiliano Liuzzi, responsabile tecnico 3D di Graphisoft Italia.

Il progettista edile, oggi, è un professionista 4.0 con abilità e competenze per la gestione dei dati e conoscenze nell’uso dei software. Il BIM non è uno strumento, ma un processo che utilizza un modello contenente tutte le informazioni che riguardano l’intero ciclo di vita di un’opera, dal progetto alla costruzione, fino alla sua demolizione e dismissione. Grazie alla metodologia BIM l’edificio viene “costruito” prima della sua realizzazione fisica mediante un modello virtuale e attraverso la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel progetto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.scuolaedile.net.