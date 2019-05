Condividi

Domani, giovedì 30 maggio, a partire dalle ore 10, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nella zona del quartiere Lido compresa fra via Tommaso Gullì e la Fiumarella.

Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili. L’interruzione è causata dai lavori di ingegnerizzazione sulla rete idrica in via Del mare e traversa Nicea. Il disservizio non riguarderà la zona compresa fra la Fiumarella e Giovino. La normalizzazione dell’erogazione dovrebbe avvenire in giornata.