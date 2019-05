Asp Catanzaro: il nuovo Management avvia attività e convoca il collegio di Direzione

Condividi

Il Collegio di Direzione dell’ASP di Catanzaro, su convocazione del Direttore Generale FF dott.ssa Amalia De Luca, si è riunito ieri nella città capoluogo, in via Vinicio Cortese 25, con all’ordine del giorno la definizione del budget per l’anno 2019 quale strumento di programmazione annuale con cui si individuano gli obiettivi, in coerenza con la programmazione aziendale, si assegnano le risorse e si avvia il monitoraggio del processo.

L’Unità Operativa Complessa Programmazione e Controllo, diretta dal dott. Carmine Dell’Isola, ha predisposto il programma di attività delle singole strutture e gli obiettivi da conseguire per l’anno 2019; si tratta comunque di un documento suscettibile di modifiche, a seguito di eventuali ulteriori indirizzi del superiore Organismo regionale.

Presenti all’incontro i componenti dell’Organo Aziendale: Direttore Amministrativo dott.ssa Elga Rizzo, Direttore del Dipartimento di Staff dott. Carmine Dell’Isola, Direttore Sanitario di Presidio Unico dott. Antonio Gallucci, Direttore del Dipartimento Cure Primarie dott. Maurizio Rocca, Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dott.ssa Anna Monardo, Direttore del Dipartimento Area Medica dott. Ettore Greco, Direttore del Dipartimento area Chirurgica dott. Livio Perticone, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dott. Giuseppe De Vito, Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dott. Franco Montesano, il Direttore Dipartimento Area dei servizi dott. Domenico Donato, il Direttore del Dipartimento funzionale Centrale Operativa SUEM dott. Antonio Talesa, il dirigente delle professioni sanitarie dott. Salvatore Fuina

La dott.ssa Amalia De Luca in apertura dei lavori, in piena sintonia con il Direttore Amministrativo dott.ssa Elga Rizzo, ha voluto sottolineare che per tutte le decisioni di rilevanza strategica la Direzione si avvarrà del parere del Collegio di Direzione, importante Organo dell’Azienda, composto da tutti i Direttori dei Dipartimenti, dei Distretti Sociosanitari, del Presidio Ospedaliero Unico e dal Direttore della UOC Programmazione e Controllo. È solo attraverso il confronto tra direzione strategica e i professionisti che si possono operare le scelte più opportune.

Il Direttore Generale FF ha quindi informato i componenti del Collegio di Direzione sui contenuti della riunione, svoltasi il 10 maggio scorso presso il Dipartimento Tutela della Salute, su convocazione del Sub Commissario Thomas Schael, nel corso della quale è stata ribadita la necessità di assicurare nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la continuità nella gestione ordinaria delle attività per il tramite non solo dei cosiddetti “reggenti” ma attraverso l’impegno dei dirigenti tutti. È stato poi affrontato il tema del contenimento della spesa, che secondo le proiezioni del I° trimestre2019 è destinata a crescere, specie per effetto della gestione straordinaria, legata al contenzioso. Infine si è discusso dell’assunzione di personale, che potrebbe a breve subire un blocco per effetto delle determinazioni del Tavolo di verifica ministeriale.

Ha preso poi la parola il Direttore Amministrativo dott.ssa Elga Rizzo, che dopo aver espresso piena condivisione di intenti con la dott.ssa Amalia De Luca, ha ricordato come la Struttura Commissariale abbia espresso la volontà che le Aziende completino le procedure di reclutamento del personale in itinere. A tale proposito l’ASP di Catanzaro ha comunicato al Commissario Saverio Cotticelli ed al Sub Commissario Thomas Schael che a fronte di 475 unità di personale autorizzate con DCA, sono state assunte 361 unità, di cui 29 stabilizzati; di queste assunzioni ben 154, pari al 42% del totale, sono state completate nel primo quadrimestre dell’anno in corso. Rimangono da assumere 85 unità, di cui 72 del ruolo sanitario (medici in prevalenza).

La dott.ssa Elga Rizzo ha fatto poi riferimento alla situazione economico-finanziaria; nei prossimi giorni dovrà essere approvato il bilancio di esercizio 2018, che è in fase di consolidamento e sono stati già calendarizzati i prossimi incontri con la Struttura Commissariale e con l’Advisor Regionale, per discutere i dati definitivi. La situazione rimane delicata per via della gestione economico finanziaria intervenuta nell’anno 2018, che ha portato ad un peggioramento del disavanzo, per cui per il raggiungimento dell’equilibrio occorrerà un impegno biennale.

Ha infine illustrato come nell’anno in corso sia stato aggiornato l’organigramma dei dirigenti amministrativi con l’assegnazione di nuovi dirigenti: in particolare la dott.ssa Viviana Marasco all’Area Risorse Umane, con decorrenza 1° marzo 2019, il dott. Nicola Voci, già responsabile aziendale dell’anticorruzione, all’Area Acquisizione Beni e Servizi, l’Avv. Sabrina Caglioti all’Ufficio Legale, rafforzando così i settori amministrativi che rappresentano un importante supporto per le attività sanitarie. Anche gli Affari Generali sono stati interessati da un potenziamento dei dirigenti e ciò ha favorito la sistematizzazione delle procedure di pubblicazione delle delibere e delle determine aziendali. Il controllo dei costi resta affidato al Dott. Carmine dell’Isola, professionista di comprovata esperienza.

Dal mese di dicembre 2018 era stato assegnato al settore economico finanziaria il dott. Massimiliano Ferraro, con funzioni di dirigente responsabile; registriamo in data odierna le sue dimissioni, che certamente comporteranno un grave problema di gestione di questo importante settore così nevralgico per l’azienda.

Infine si è passati all’esame delle schede di budget per singola articolazione aziendale.