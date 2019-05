Al campus di Germaneto un congresso scientifico sulla dieta mediterranea

“Dieta mediterranea, l’impatto sulla salute tra cultura e territorio”. E’ questo il titolo scelto per il primo congresso annuale dell’Associazione Italiana Biologi previsto per sabato 4 maggio all’Università Magna Grecia di Catanzaro.

A dodici mesi esatti dalla sua nascita, l’evento formativo diretto a tutti i biologi calabresi, segna una nuova tappa del percorso di crescita dell’associazione guidata dal Presidente Domenico Laurendi,VicePresidente Ornella Muto e dal team di professionisti che li affiancano. Un compleanno speciale per l’Associazione che in questo suo primo anno di attività ha già raggiunto gli obiettivi fissati, promuovendo interessanti momenti formativi diretti ai biologi calabresi e costituendo un solido punto di riferimento a tutela della professione, anche in ottica di sviluppo delle capacità occupazionali di una figura come quella del biologo le cui prerogative professionali risultano in costante espansione.

Un convegno, che prevede il rilascio di 5 crediti Ecm per biologi, medici e dietisti, è stato realizzato in collaborazione con Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina,Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi, Enpab, Anisap Calabria, Università Magna Grecia di Catanzaro e Regione Calabria. L’iniziativa si articolerà in due sessioni consecutive: un primo momento, più analitico e scientifico, previsto nell’Aula Magna A Livello – 1 del Corpo H di Medicina e Chirurgia ed un secondo, più gioviale ed al contempo illustrativo, che si terrà presso l’azienda agricola Mulinum.

Due appuntamenti complementari che metteranno in luce i diversi aspetti relativi alla valorizzazione dei prodotti tipici della dieta mediterranea, la sua importanza nello sviluppo della persona durante l’età pediatrica, l’uso delle piante spontanee come antiche risorse da rivalutare ed infine l’importanza della filiera corta nell’utilizzo dei prodotti. Argomenti di grande interesse scientifico, ed al contempo di straordinaria attualità, che costituiranno uno strumento fondamentale per la formazione di tutti i biologi partecipanti.

La registrazione dei partecipanti è prevista a partire dalle ore 8.30. I saluti istituzionali saranno affidati al Delegato allo Sport, Politiche Sociali, Associazionismo e Volontariato della Regione Calabria Giovanni Nucera, al Presidente dell’Associazione Italiana Biologi Domenico Luca Laurendi, alla Presidente Enpab Tiziana Stallone, al Presidente della Commissione Nutrizione Enpab Santino Altomari, al presidente Anisap Calabria Edoardo Macino, al Presidente dell’Abnc Alessio Gravina, al Presidente Ainc Domenicantonio Galatà. Subito dopo, a partire dalle 9:30, l’introduzione al corso a cura della Vicepresidente AIB Ornella Muto e successivamente gli incontri, moderati dai Professori Associati dell’Università di Catanzaro Giuseppe Donato e Marta Letizia Hribal e della Dottoressa Claudia Romeo dell’Uoc Patologia Neonatale dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Le relazioni sui diversi argomenti trattati dal corso saranno curate dal Prof. Domenico Britti, Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica dell’Università di Catanzaro, dalla Professoressa Associata dell’Università Roma2 Laura Di Renzo, dal Professore Associato di Gastroenterologia dell’Università di Catanzaro Ludovico Abenavoli, dalla Dott.sa Francesca Graziano dell’Oc Pediatria Po di Lamezia Terme, dal Biologo e Botanico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Dott. Carmelo Maria Musarella, dal Direttore del Laboratorio Eurolab Srl Giuseppe Chindemi.