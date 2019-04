Pasqua veg, azione collettiva di Street art a Lamezia Terme

Condividi

Nei giorni scorsi un nuovo progetto di Street art, ha popolato Lamezia di agnellini. L’azione collettiva, sensibilizzando sul tema dell’antispecismo, mira a evidenziare quanto sia brutale, ingiusto e non necessario lo sterminio degli agnelli nel periodo pasquale. Il messaggio è chiaro, non possiamo parlare di libertà e diritti, finché li neghiamo e usiamo come schiavi altri esseri viventi.

I cittadini hanno molto apprezzato queste opere, dal tratto fine sui cuccioli delicati e dolci ma deciso e marcato sui messaggi da lanciare. Incuriositi i passanti si sono complimentati molto, sottolineando il valore di ciò che è subito diventato un bene comune. Per non lasciare alcun dubbio a parlare sono proprio gli agnellini, “se decidi di mangiarmi vivrò meno di due mesi”, “fermiamo questo massacro inutile”, “la differenza tra un cane, un gatto e me, sono solo le tue abitudini alimentari”, questi sono solo alcuni degli slogan associati agli streetartworks. Di certo non passano inosservati, sono lì a ricordarci che anche loro soffrono, che anche loro hanno dei diritti, che questa tradizione non vale il sangue che questi cuccioli verseranno per i nostri pranzi di festa. C’è un modo più umano, più sano ed etico di vivere, questo è il messaggio del progetto Pasqua veg, salvare una vita senza rinunciare al gusto ma soprattutto vivendo meglio.