Lamezia Terme – Vigor sposa la causa dell’Aism

Giornata all’insegna della solidarietà quella di lunedì per la Vigor 1919. La squadra biancoverde, infatti, quest’anno ha sposato la causa dell’AISM dedicando anche uno spazio sulla propria maglia al logo dell’associazione che si occupa della lotta alla sclerosi multipla.

La collaborazione, nata ad inizio stagione, ha come obiettivo quello di impegnarsi nel sociale per sensibilizzare alla tematica. E lunedì scorso, dunque, la Vigor è stata presente presso la sede AISM di Lamezia Terme con una delegazione composta dai calciatori Leopoldo, De Sarro e Sacco, in foto insieme ad Angela Gaetano (Pres cons. prov. AISM) e Mario Paonessa (Cons. prov. AISM). Contestualmente sono state donate 2 magliette ufficiali dell’A.s.d. Vigor 1919 all’AISM la quale, invece, ha consegnato alla società biancoverde un cartellone da utilizzare per i selfie che verranno pubblicati sul sito ufficiale AISM in modo da spronare la popolazione a supportare la stessa associazione donando il 5×1000 alla ricerca contro sclerosi multipla attraverso il codice 95051730109.