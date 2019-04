La Calabria la prossima tappa di Buone Notizie del Corsera

Condividi

Arriva a Lamezia Terme il 7 maggio “Buone notizie in viaggio”, il primo Tour diBuone Notizie – L’impresa del bene, il settimanale del Corriere della Sera che racconta le buone pratiche del Terzo settore e le storie positive del nostro Paese, per dare voce all’Italia che non si arrende.

Otto appuntamentiin Italia – Palermo, Bologna, Lamezia, Napoli, Bari, Milano, Trento e Torino – e otto numeri speciali di Buone Notizie, per valorizzare le buone pratiche del territorio, con le firme del Corriere della Serae le voci dei protagonisti.

Terzo appuntamento, martedì 7 maggio, a Lamezia Terme -ore 18, presso Palazzo Municipale, Sala Napolitano,Via Arturo Perugini, 15/c – per l’evento che vedrà alternarsi sul palco, tra gli altri, don Giacomo Panizza fondatore di Progetto Sud,Amalia Cecilia Bruni, direttrice del Centro Regionale di Neurogenetica ASPCZ, Santo Vazzano presidente del Consorzio Jobel, Gino Mirocle Crisci, Rettore Università della Calabria.

Dieci realtà di tutta la regione si presenteranno poi in un racconto a più voci e il presidente del centro comunitario Agape,Mario Nasone, racconterà la storia della prima realtà impegnata a seguire i “figli di ‘ndrangheta”, regalando anche la testimonianza di uno di loro, Giosuè D’Agostino oggi adulto e realizzato.

L’incontro è coordinato da Elisabetta Soglio,responsabile di Corriere della Sera Buone Notizie.

Ingresso libero, previa prenotazione, scrivendo a buonenotizieinviaggio@rcs.it.

Alle buone pratiche di questo territorio è inoltre dedicato il numero speciale di Buone Notiziein edicola gratuitamente con Corriere della Seradi martedì 7 maggio. Un’inchiesta, realizzata in collaborazione con i CSV calabresi, con alcuni esperti e con Confcooperative, cerca di sintetizzare i numeri e la forza del Terzo settore della regione. Diversii protagonisti delle pagine seguenti: da don Giacomo Panizza ad Amalia Bruni, dal direttoredell’Avvenire di Calabria,don Davide Imeneo, a Lucio Presta, dal presidente di ANAC,Raffaele Cantone,agli artisti che hanno restaurato la Nuvola di Camerino, distrutta dal terremoto. E poi tante cooperative e associazioni, fra cui Agorà,La terra di Piero, Attivamente coinvolte, Kyosei, Emporio solidale, Amici con il cuore, Strade di casa e tanto altro ancora.

L’iniziativa Buone Notizie in viaggio, pensata con il Comitato scientifico di Buone Notizie, è organizzata in collaborazione con CSVnete Fondazione con il Sud e con il sostegno di Federcasse.

Il settimanale Buone Notizie è in edicola e in digital edition ogni martedì, online con il sito www.corriere.it/buone-notiziee i canali social: Facebook, InstagrameTwitter(#CorriereBuoneNotizieInTour; @corrierebuonenotizie).