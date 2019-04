I nuovi voli primavera-estate da Lamezie Terme

Condividi

Aegean Airlines, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, ha iniziato a operare le rotte primaverili ed estive tra l’Italia e Atene. I voli in partenza dagli aeroporti di Lamezia Terme saranno operativi dal 1° giugno.

Queste rotte si aggiungono a quelle che Aegean opera durante tutto l’anno collegando i viaggiatori in partenza da Milano, Napoli, Roma, Venezia, Bologna e Catania ad Atene.

Da Atene, i voli di Aegean Airlines consentono ai passeggeri che partono dall’Italia di raggiungere molte altre destinazioni come Salonicco, Rodi, Heraklion, Chania, Santorini e Mykonos. Oltre alle tratte presenti nel network domestico, la compagnia offre un elevato numero di opportunità di collegamento con i paesi vicini come i Balcani e la Turchia, e con città come Larnaca, Tel Aviv, Erevan, Tbilisi, Beirut e Amman, nel network internazionale. Gli orari completi e le informazioni sul network sono disponibili sui sistemi di prenotazione e sul sito www.aegeanair.com.

I collegamenti sono effettuati con aeromobili Airbus A320 e Bombardier Dash 8-400, che offrono una configurazione a due classi e si contraddistinguono per un servizio di bordo completo, che comprende un’ampia scelta di cibi e bevande.

Periodo Voli dall’ Italia Voli per l’ Italia N° Volo Part. Arr. Freq. a/m N° Volo Part. Arr. Freq. a/m Lamezia Terme – Atene Atene – Lamezia Terme 02JUL-03SEP A3 687 18.40 21.10 2 DH4 A3 686 17.30 18.10 2 DH4 28JUN-06SEP A3 687 10.10 12.40 5 DH4 A3 686 09.00 09.40 5 DH4

Aegean Airlines

Aegean Airlines, membro di Star Alliance, è la più grande compagnia aerea greca che offre, dalla propria fondazione nel 1999 ad oggi, un servizio completo e di alta qualità operando su rotte a corto e medio raggio.

Nel 2013 AEGEAN ha acquisito Olympic Air, con conseguente aumento nell’offerta dei voli e collegamenti e con un migliore accesso alle isole greche, comprese alcune delle più remote. Il traffico totale di entrambe le compagnie ha raggiunto nel 2018 gli 14 milioni di passeggeri.

AEGEAN investe nel rafforzare la propria presenza internazionale, supportando il turismo greco ad Atene e negli aeroporti regionali da cui opera. L’operativo voli estate 2019 comprende una rete di 151 destinazioni, in 43 Paesi. I voli vengono effettuati da una flotta, composta da 61 aeromobili, con 17,5 milioni di posti.

A giugno 2018 AEGEAN ha siglato un accordo con Airbus per l’ordine di un massimo di 42 aeromobili di nuova generazione della famiglia A320neo. L’investimento, del valore di 5 miliardi di dollari al prezzo di listino, rappresenta il più grande investimento privato in Grecia. Il nuovo aeromobile offrirà nuovi servizi ai passeggeri e la possibilità di raggiungere destinazioni a più lungo raggio.

La Compagnia è stata premiata con lo Skytrax World Airline, come migliore compagnia aerea regionale europea nel 2018. È la nona volta che AEGEAN riceve questo prestigioso premio. Tra i riconoscimenti che si è aggiudicata figurano anche il 5° posto, conseguito per il secondo anno consecutivo, nella classifica delle 20 migliori compagnie aeree del mondo (al di fuori degli Stati Uniti) stilata nel 2018 attraverso la survey Readers’ Choice Awards condotta da Conde Nast Traveler. AEGEAN è stata premiata anche nel 2019 con il TripAdvisor Travelers’ Choice® come “Migliore compagnia aerea regionale europea”, “Migliore classe economica regionale europea” e “Migliore compagnia aerea greca”.

Per maggiori dettagli sul programma dei voli di Aegean Airlines consultare il sito www.aegeanair.com