Giò Di Tonno per la scelta degli 8 finalisti del Festival Canoro Lumen Calabriae

Sabato 27 Aprile si è tenuta la seconda fase del Festival Canoro Lumen Calabriae. L’associazione Lamezia Muse ha scelto come vocal coach dello stage semifinale il grande artista , di fama nazionale , protagonista dell’opera colossal Notre Dame de Paris , Giò Di Tonno.

l performer ha prima tenuto un momento di formazione e poi ha dedicato il pomeriggio all’ascolto dei semifinalisti (scelti in seguito alle selezioni svoltesi in diverse scuole della regione), 22 giovani talenti provenienti da tutta la regione Calabria; un ascolto attento e pieno di consigli e insegnamenti. 22 semifinalisti dai 13 ai 30 anni, 22 talenti ai quali è stata data la possibilità di confrontarsi e condividere la stessa passione ,accompagnati da un personaggio d’eccezione, Giò…. Artista che non solo vanta esperienze in ogni campo della musica e del teatro e dello spettacolo, ma anche un insegnante di vita esani principi, questo il messaggio che i ragazzi hanno accolto con entusiasmo. I 22 talentuosi ragazzi hanno vissuto un’emozione unica: formarsi per formare il proprio carattere, la propria espressione, la propria emozione…. Dopo un intenso momento di formazione collettiva, la squadra dei semifinalisti si è esibita davanti il vocal coach Giò, che a fine giornata ha scelto gli 8 finalisti della Settima Edizione del Festival Canoro Lumen Calabriae….. Arduo compito dunque quello del vocalcoach , la scelta dei finalisti che quest’anno sono in numero ridotto per la Finalissima 2019,ormai quasi alle porte, che ha in serbo tante novità… Gli otto finalisti, che avranno la possibilità di esibirsi durante la serata finale su un palco importante, davanti giurati professionisti del campo musicale- artistico, accompagnati da band live e coristi, inoltre aspireranno alla vittoria per poter accedere, direttamente ,alle fasi finali del concorso nazionale Il Cantagiro, partner del Lumen Calabraie per il secondo anno consecutivo,che si terranno a Fiuggi! Ecco i nomi dei Finalisti che saranno i protagonisti della Finalissima….

Gabriele Palmieri (Lamezia Terme)

Simona Barletta (Crotone)

Karalis Sofia Longo (Lamezia Terme)

Caterina Zito (Bovalino)

Andrea Mazza (San Lucido)

Andrea Pileggi(Lamezia Terme)

Laura Giordano (Cosenza)

Mattia Venturino (Crotone).