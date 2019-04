Decreto Sanità, Oliverio: “Il Governo mortifica le professionalità calabresi”

Condividi

“Non e’ un caso che il Consiglio regionale abbia approvato all’unanimita’ un documento per esprimere la vibrata protesta nei confronti di un decreto che non affronta i veri problemi della sanita’ calabrese”.

Lo ha affermato il presidente della Regione, Mario Oliverio, parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa nella sede della Giunta, a Catanzaro. “C’e’ una situazione intollerabile. Da dieci anni – ha sostenuto Oliverio – il governo gestisce direttamente la sanita’ calabrese e quest’ultimo governo ha dato adesso un ulteriore colpo. Dal Consiglio dei ministri che in via straordinaria, con un annuncio in pompa magna, si e’ tenuto in Calabria, ci aspettavamo risposte concrete sul piano economico e sociale e sul versante della sanita’, e invece e’ stato adottato un decreto che non prevede nulla che riguardi i servizi sanitari, che non affronta il problema dello sblocco delle assunzioni, sempre piu’ necessario per garantire i Lea, ma c’e’ solo un’operazione di estensione dell’occupazione del potere. “Si prevedono solo – ha aggiunto il presidente della Regione – aumenti delle indennita’ dei nuovi manager, la cui scelta il governo ha avocato a se’, aumenti per complessivi 200mila euro a fine anno e indennizzi anche per missioni e spese varie per ulteriori 20mila euro, e questo si fa con una giustificazione assurda: infatti – fa osservare Oliverio – nella relazione che accompagna il decreto si dice espressamente e sfacciatamente, che non essendoci le condizioni professionali e ambientali idonee in Calabria bisogna ricorrere all’esterno della Calabria, bisogna scegliere i manager fuori dalla Calabria. E’ un fatto assolutamente grave, inaccettabile, ed e’ anche un colpo alle tante professionalita’ della Calabria. Ci aspettavano – ha concluso Oliverio – provvedimenti per potenziare i servizi sanitari, non gia’ operazioni di questa natura, di mera occupazione del potere”. (agi)