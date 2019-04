Confesercenti: “Come fare ancora impresa in Calabria?”

Condividi

“Idee, strategie e proposte per fare ancora impresa in Calabria”. E’ la “sfida” che lancia Confesercenti Catanzaro con l’incontro in programma il prossimo martedì 30 aprile alle ore 15 presso la sede di Via Lucrezia della Valle. Una iniziativa che avrà un incipit fondamentale: l’analisi del quadro economico regionale. Tema che verrà autorevolmente argomentato dal prof. Vittorio Daniele, ordinario di Politica Economica presso l’Università Magna Graecia. I lavori verranno introdotti dal presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo. “Siamo fortemente preoccupati – anticipa Chirillo – perché il quadro attuale non appare certamente favorevole a noi imprenditori calabresi delle Pmi. A pagarne le spese, di riflesso, sono soprattutto i nostri giovani, considerando come, generalmente, tra coloro che hanno meno di 25 anni, più della metà non trova ancora occupazione e sceglie sempre più spesso la strada della nuova emigrazione. C’è poi un’altra lettura che ritengo di dover sottolineare: quella di una spaccatura tra diversi Sud, un Mezzogiorno che viaggia a più velocità. Anche in base alla mia personale esperienza, ma non solo, verifico che ci sono regioni del Sud in relativa crescita e regioni come la nostra con crescita bassa o, addirittura, con un Pil fermo o in calo. L’iniziativa di giorno 30 aprile vuole essere, appunto, un momento di riflessione e di approfondimento su questi punti critici nodali, ma anche e soprattutto di proposta. L’analisi ci deve portare a capire come e dove intervenire, nel brevissimo periodo. Perché il nostro obiettivo rimane quello di restare qui in Calabria e di investire con fiducia, caparbietà e impegno nella nostra terra”.