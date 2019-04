Codacons, il 34% dei calabresi ha un finanziamento

Condividi

Il 33,7% dei calabresi deve pagare una rata mensile per rimborsare un finanziamento: un impegno medio di 291 euro mentre rimangono da pagare 22mila euro.

E’ la fotografia diffusa dal Codacons sull’indebitamento.

“Siamo dinnanzi ad una metamorfosi – sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons in relazione alla composizione del debito. Fino ad alcuni anni fa si ricorreva al prestito solo per la casa e, al limite, l’auto. Oggi ci si ricorre per qualsiasi cosa. Non a caso al primo posto delle forme di indebitamento risultano i prestiti finalizzati (53,3%).

Si tratta dei prestiti per l’acquisto di beni e servizi quali auto, moto, elettrodomestici, spese mediche, arredamento, viaggi”. Operazioni che incidono per il 53,3% del totale dei prestiti e sono in aumento rispetto allo scorso anno (51,9%). Al secondo posto si collocano i prestiti personali (32,9%), in flessione sul 2017 (33,6%). Infine i mutui per l’acquisto della casa incidono per il 13,8%, in diminuzione sul 2017 (14,5%).