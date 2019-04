Catanzaro – Unindustria Calabria rinnova i propri organismi di rappresentanza

Condividi

Avviate le procedure di rinnovo degli organismi di rappresentanza di Unindustria Calabria a partire dalla composizione delle undici sezioni merceologiche. Nella sede legale di Confindustria a Catanzaro gli imprenditori aderenti all’organizzazione a perimetro regionale degli industriali, chiamati ad eleggere i propri rappresentanti, si stanno confrontando sui temi più caldi dell’economia nazionale e territoriale, discutendo anche dei problemi di interesse dei singoli settori.

L’imprenditore Crescenzo Pellegrino dell’azienda Calabra Maceri è stato eletto Presidente della “Sezione Energia, Chimica e Ambiente” di Unindustria Calabria e della sezione territoriale di Cosenza e l’industriale Giuseppe Aversa (Econet) il vicepresidente regionale e presidente della sezione territoriale di Catanzaro. Il Consiglio Direttivo della Sezione si completa con l’elezione di Caterina De Lorenzo (Presidente Sezione sede Territoriale di Vibo Valentia con l’azienda De Lorenzo Carburanti), Fausta Dovico (dell’azienda Serravalle Energy, Presidente Sezione sede Territoriale di Crotone), Girolamo Guerrisi (impresa Ecopiana, Presidente Sezione sede Territoriale di Reggio Calabria), e dei Consiglieri Vincenzo D’Agostino (Omnia Energia), Paolo Filice (Fi.FF), Ortensia Guarascio (Ecologia Oggi) e Massimiliano Salvatori (Salvatori).

Per la “Sezione Cartaria, Editoria e Informazione” risultano eletti gli imprenditori Andrea Abramo (impresa Abramo Printing, Presidente Sezione sede Territoriale di Catanzaro), Demetrio Crucitti (Rai e Presidente Sezione sede Territoriale di Cosenza); Paolo Falzea (Presidente Sezione sede Territoriale di Reggio Calabria con l’azienda Falzea Editore); Salvatore Gaetano (azienda Radio Video Calabria 99, Presidente Sezione sede Territoriale di Crotone), Domenico Maduli (azienda Pubbliemme, Presidente Sezione sede Territoriale di Vibo Valentia) ed i Consiglieri Adele Bonaro (ABCommunication), Malaga Cavalea (Mades), Giampaolo Latella (Labecom) e Marco Rubbettino (Rubbettino). Il Consiglio Direttivo, insediatosi al termine dell’Assemblea, ha deciso di procedere alla elezione del Presidente e del vice Presidente della Sezione alla prossima riunione che verrà convocata a breve.

Le assemblee delle Sezioni sono state presiedute dal presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca, ed hanno fatto registrare la partecipazione dei presidenti di Confindustria Vibo Valentia Rocco Colacchio e di Confindustria Catanzaro Aldo Ferrara, del direttore di Unindustria Calabria Rosario Branda e di Confindustria Crotone Daniela Ruperti e di Confindustria Catanzaro Dario Lamanna. “Unindustria Calabria si conferma un’Associazione inclusiva” ha commentato il presidente degli industriali calabresi Mazzuca che ha aggiunto “la partecipazione alle prime due assemblee di Sezione di imprenditori numerosi e rappresentativi di alcune tra le più importanti realtà imprenditoriali della regione, animati dalla passione per il proprio lavoro e l’amore per la Calabria, è motivo di orgoglio per l’attività fin qui svolta e di speranza per il lavoro futuro. Insieme ai tanti imprenditori che stanno animando questi momenti di incontro e confronto che proseguiranno nelle prossime settimane per concludere i rinnovi degli organismi statutari – aggiunge Mazzuca – perseguiamo obiettivi condivisi e di interesse generale perché abbiamo a cuore la crescita dell’economia dell’intera regione”.