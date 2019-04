Catanzaro – Domani interruzione temporanea al traffico sul Viadotto Bisantis

Condividi

Per consentire l’esecuzione delle attività di indagine da parte dell’Università della Calabria e in corrispondenza della scarpata lato Lamezia terme del Viadotto Bisantis, domani mercoledì 24 aprile, si renderà necessario interrompere il traffico in più momenti della mattinata fino al primo pomeriggio.

Le attività saranno eseguite dal Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze dell’Università della Calabria, con esplorazioni geofisiche lungo la scarpata ovest ai piedi dei cavalletti del Viadotto Bisantis.

Per l’esecuzione delle prove sarà necessario interrompere il traffico temporaneamente per brevi periodi di tempo e in diversi momenti della mattinata, intervallati fino al primo pomeriggio.

I rilievi sono finalizzati alla progettazione degli interventi di adeguamento/miglioramento per elevare i livelli di sicurezza dell’opera, stante la sua importanza strategica per la viabilità ed architettonica.

I rilievi sono finalizzati alla progettazione degli interventi di adeguamento/miglioramento per elevare i livelli di sicurezza dell'opera, stante la sua importanza strategica per la viabilità ed architettonica.