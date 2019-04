Catanzaro – CCIAA promuove un incontro tra imprese locali e partner vietnamita

Condividi

La Camera di Commercio di Catanzaro, per tramite della sua azienda speciale PromoCatanzaro, ha pubblicato nella mattinata di mercoledì un avviso pubblico per raccogliere le adesioni a partecipare all’incontro tra imprese locali e un operatore commerciale vietnamita della società BlueWave.

L’incontro si terrà il prossimo 8 maggio nella sede dell’Ente camerale in via Menniti Ippolito, 16 a partire dalle ore 9:30 e, come nelle altre occasioni analoghe, sarà strutturato secondo confronto one to one tra azienda e operatore straniero.

La partecipazione è gratuita previa la compilazione e l’invio (entro le ore 12 di lunedì 6 maggio p.v.) del modulo di iscrizione reperibile all’indirizzo internet della Camera di Commercio www.cz.camcom.gov.it.

«Il Sud-Est asiatico è particolarmente attento a tutto ciò che arriva dall’Italia, soprattutto dal Mezzogiorno – ha detto Daniele Rossi, presidente della CCIAA di Catanzaro -, ecco perché stiamo promuovendo incontri che puntano a creare connessioni con quell’area geografica. Le imprese locali continuano a rispondere con interesse a testimonianza del fatto che anche gli imprenditori hanno compreso le potenzialità offerte da iniziative come questa».