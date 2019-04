Auto contro tir – Ferito gravemente un 25enne

Condividi

Incidente stradale questa mattina sull’A2, autostrada del Mediterraneo, in direzione sud tra gli svincoli di Falerna e Lamezia Terme.

Sul posto sono giunti i soccorsi e la Polizia Stradale. Coinvolta nello scontro una Fiat Bravo che, per causa in corso di accertamento, ha impattato contro un Tir. Rimasto ferito in modo grave il conducente della vettura, 25enne, unico passeggero a bordo. L’uomo, preso in cura dal personale del Suem 118, è stato trasferito in elisoccorso all’osepdale. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, Anas e Polizia stradale per quanto di loro competenza. Al momento l’A2 in direzione sud è chiusa al transito nel tratto interessato dal sinistro