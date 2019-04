Anziano muore investito da un camion sulla A2

Condividi

All’alba di questa mattina un uomo di 73 anni, originario della Sicilia, ha perso la vita in un incidente avvenuto sull’autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente mortale.

Da quanto si apprende pare che l’uomo fosse sceso dalla sua auto e, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato investito da un camion in transito. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente. Episodio che richiama alla mente un altro incidente avvenuto lo scorso 18 marzo dove a perdere la vita tra Lamezia e Falerna è stato un 40enne.