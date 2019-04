Al catanzarese Paolo Ferragina un’onorificenza dell’Università di Pisa

Condividi

Si è svolta il 12 Aprile, nell’Aula Magna Nuova della Sapienza di Pisa, la Cerimonia di Conferimento dell’Ordine del Cherubino. L’ordine del Cherubino è un’onorificenza accademica, conferita dal Magnifico Rettore su delibera del Senato Accademico, a professori dell’Ateneo pisano che abbiano contribuito ad accrescerne il prestigio per particolari meriti scientifici e che abbiano fornito un rilevante supporto alla vita e al funzionamento dell’Università, avendo ricoperto al suo interno significative cariche istituzionali ed organizzative.

Dalla metà dell’Ottocento l’Ateneo Pisano assegna ogni anno questa onorificenza ad al più dieci professori ordinari.

Le motivazioni di tale conferimento per il prof. Ferragina sono state l’eccellenza scientifica dei suoi lavori pubblicati sulle più prestigiose riviste internazionali dell’informatica e premiati in tutto il mondo (per esempio da Yahoo e Google) ma anche, come sottolineato dal Rettore, una dote ancora più preziosa: la disponibilità a mettersi al servizio dell’Università ricoprendo ruoli di rilievo e di responsabilità ottenendo risultati riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.