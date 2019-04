A Lamezia si celebra il 74° anniversario della Liberazione

Condividi

La Commissione Straordinaria nella persona del Presidente Francesco Alecci perteciperà personalmente alle cerimonie di commemorazione del 74° anniversario della Liberazione che avranno luogo a Lamezia Terme il 25 aprile.

Caduti presenti in questo territorio comunale, nei seguenti orari: 9,30 deposizione cuscini presso le Lapidi dei Partigiani Delegazione Comunale di S. Eufemia Lamezia; alle 10 deposizione corona presso il Monumento ai Caduti Piazza Diaz Delegazione Comunale di Sambiase; alle 11, formazione corteo in P.zza Ardito delle Autorità Religiose, Civili e Militari e dei Rappresentanti delle Associazioni ed avvio per la deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti su Corso Numistrano, che avverrà alle 11,30.