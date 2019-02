Soverato – Visita Pastorale di sua Eccellenza Vincenzo Bertolone

Condividi

Ha preso il via la visita Pastorale di sua Eccellenza Vincenzo Bertolone nella cittadina di Soverato che culminerà domenica mattina con la solenne concelebrazione nella parrocchia di S. Maria ausiliatrice.

I bambini della scuola primaria accompagnati dalle maestre e dai genitori hanno accolto festanti mons. Bertolone nel suo primo giro tra le scuole cittadine. dopo i saluti di rito del Preside Don Antonio Talotta e del direttore Don Matteo di Fiore, sua eccellenza ha ribadito l’importanza dei bambini nei bambini nelle comunità come germoglio tenero che deve essere accompagnato nella crescita per far sì che possano essere domani “buoni cristiani ed onesti cittadini” così come Don Bosco insegnava nei suoi oratori di Valdocco.

I bambini hanno letto un piccolo pensiero per il loro “Padre Vincenzo” ed hanno regalato una targa ricordo a memoria della visita. La visita di sua eccellenza è continuata nell’istituto con i ragazzi delle scuole medie e superiori insieme anche gli studenti del vicino Istituto di Maria Ausiliatrice. Nel pomeriggio sua eccellenza si recherà inoltre a visitare gli ammalati del vicino ospedale, mentre domattina è previsto in comune incontro con istituzioni e associazioni locali. Nel pomeriggio di sabato la visita continuerà con la visita e la celebrazione eucaristica nel quartiere delle case popolari.