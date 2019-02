Ryanair annuncia nuova tratta da Lamezia Terme

Condividi

“La compagnia aerea Ryanair ha annunciato una nuova rotta da Lamezia a Bordeaux, un servizio bi-settimanale che comincera’ il 28 maggio, come parte della programmazione estiva 2019 da Lamezia”. Lo rende noto, con un comunicato, la Sacal, la societa’ di gestione dell’aeroporto di Lamezia Terme. “L’operativo estivo di Ryanair da Lamezia – si aggiunge nella nota – comprende in totale 13 rotte, tra cui tre nuove per Berlino, Bordeaux e Malta, che quest’anno trasporteranno oltre un milione e duecentomila passeggeri attraverso l’aeroporto di Lamezia”.

John F. Alborante, di Ryanair, ha affermato che “la compagnia e’ lieta di annunciare una nuova tratta da Lamezia a Bordeaux, che avra’ inizio alla fine di maggio, con una frequenza di due voli a settimana, come parte dell’ancora piu ampia programmazione estiva 2019 da Lamezia”.

“Per festeggiare – si afferma ancora nel comunicato – Ryanair ha messo in vendita posti per questa nuova tratta a partire da 27,99 euro, per viaggiare tra maggio e giugno. Questa offerta e’ valida fino alla mezzanotte dell’8 febbraio”. Il presidente della Sacal, Arturo De Felice, ha detto che “con questo nuovo collegamento Ryanair conferma la stretta collaborazione con la nostra societa’ e ancor di piu’ la volonta’ di sviluppare ulteriormente il sistema aeroportuale calabrese. Confidiamo che questo nuovo collegamento con la Francia sia di buon auspicio per lo sviluppo di rotte internazionali su altri scali calabresi”.