Regione Calabria si costituisce parte civile in procedimento contro Infocontact

La Giunta regionale, presideuta dall’Assessore vicario Franco Rossi, con l’assistenza del Segretario generale Ennio Apicella e del dirigente del Settore Francesca Palumbo, si è riunita ieri

pomeriggio nella Cittadella di Catanzaro.Su proposta della Presidenza è stata assunta la presa d’atto di parere della Commissione Consiliare relativa al Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (Piano Esecutivo Annuale) ed è stata autorizzata la costitituzione di parte civile in un procedimento penale presso il Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di soggetti responsabili di una società operante nel settore dei call center che avrebbero sfruttato gli incentivi previsti dall’Unione Europea per l’assunzione di persone svantaggiate attestando falsamente la disabilità di persone prive dei requisiti richiesti con la presunta connivenza di alcuni dirigenti regionali. La società avrebbe incassato, nell’ambito del Por Calabria, sovvenzioni per complessivi 2.953.280 euro, risorse comunitarie e nazionali che sarebbero dovute servire all’assunzione e alla successiva retribuzione di 207 lavoratori disabili o classificati come “svantaggiati” e, come tali, facenti parte di categorie “protette”.

La Giunta, nell’ambito del Por Calabria 2014/2020 Fesr, ha anche approvato una delibera riguardante “Azioni a sostegno della qualificazione della domanda di innovazione della Pubblica Amministrazione” (Precommercial Public Procurement e Procurement dell’innovazione -individuazione fabbisogni).Su proposta dell’Assessorato al Bilancio e Personale sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: Integrazione dgr 444/2016 relativa al completamento della sede degli uffici regionali di Reggio Calabria e al riordino della sede in prossimità di Castrovillari, nell’ambito del progetto della Regione Calabria “Fitti Zero” e Disegno di Legge relativo al riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio. Deliberate anche una serie di variazioni di bilancio.

La Giunta, su proposta dell’Assessorato al Personale, ha nominato la dirigente regionale Giovanna La Terra quale nuovo responsabile anticorruzione. Sempre su proposta dell’Assessorato al Bilancio e al Personale, congiuntamente all’Assessorato alle Infrastrutture, la Giunta ha anche approvato un provvedimento nell’ambito della programmazione nazionale di edilizia scolastica recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca che prevede l’autorizzazione alla stipula di atto aggiuntivo al contratto di prestito con la Società Cassa Depositi e Prestiti Spa.Su proposta dell’Assessorato alle Infrastrutture è stato assunto inoltre l’Accordo per l’istituzione dell’Area Integrata dello Stretto (Art.14 L.R. 35/2015) in merito al Trasporto Pubblico Locale, ai sensi dell’art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241. Su proposta dell’Assesorato al Welfare la Giunta ha approvato infine la programmazione di azioni relative al Piano di interventi nell’ambito delle politiche della famiglia