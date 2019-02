Omicidio ex carabiniere Ventura – In appello condannato a 30 anni Cannizzaro

La Corte d’assise d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione nei confronti di Domenico Cannizzaro, accusato di essere il mandante dell’omicidio del fotografo di Lamezia Terme, e carabiniere in congedo, Gennaro Ventura.

Lo riporta l’Ansa. Ventura era scomparso il 16 dicembre 1996. Era uscito per un appuntamento di lavoro e non aveva fatto piu’ ritorno a casa. La sua scomparsa e’ rimasta avvolta nel mistero fino al 2008, quando il suo corpo e’ stato ritrovato in un casale abbandonato fuori dal centro cittadino