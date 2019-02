Oliverio ruota le deleghe: a Russo la Programmazione nazionale e comunitaria

Condividi

Il presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio ha proceduto all’assegnazione e rotazione di alcune deleghe e, in particolare, ha attribuito al vicepresidente Francesco Russo la delega alla Programmazione nazionale e comunitaria e ai programmi speciali dell’U.E. oltre a quelle già presenti della ZES, della Logistica e del Sistema portuale e “Sistema Gioia Tauro”; all’assessore Maria Francesca Corigliano la delega dell’Università e alta formazione oltre a quelle dell’Istruzione e Attività Culturali; all’assessore Mariateresa Fragomeni la delega dello Sviluppo economico oltre a quelle del Bilancio e delle Politiche per il Personale.

“Nell’ottica di una messa a punto dell’organizzazione del lavoro della Giunta – ha dichiarato il presidente Mario Oliverio – al fine di dare ulteriore impulso all’attività amministrativa della Giunta stessa, ho inteso procedere all’assegnazione e rotazione di alcune deleghe in settori importanti, nei quali nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati risultati rilevanti che possono essere ulteriormente rafforzati nell’ultimo anno della legislatura. Penso- ha aggiunto- alla rendicontazione del POR 2014-2020 alla scadenza del 31 dicembre ultimo scorso, per il quale sono stati raggiunti e superati i target di spesa assegnati dalla U.E; penso all’accelerazione della spesa nel campo dello sviluppo industriale con il completamento delle procedure di attivazione della ZES, dell’avvio dei contratti di sviluppo e degli interventi previsti dalla legge 181 nelle aree di crisi industriale o al bando in corso per le imprese artigiane; penso ai finanziamenti e alle attività in corso nel settore della ricerca universitaria e del diritto allo studio”.