Lamezia Summertime 2018 – Continua la XVII edizione di Cinema e Cinema

Continua la XVII edizione di CINEMA E CINEMA, rassegna di film d’autore, organizzata da Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia con la direzione artistica di Ivan Falvo D’Urso, inserita nell’ambito del progetto Lamezia Summertime con validità triennale e finanziato dalla Regione Calabria con fondi PAC 2017-2020.

La seconda settimana di proiezioni si apre con la sezione dedicata alle Grandi dive della storia del cinema. In cartellone per lunedì 4 febbraio un classico del cinema in bianco e nero Casablanca di Michael Curtiz, con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Il film, che ha ottenuto 8 candidature e vinto 3 Premi Oscar, è la storia di Rick, affascinante avventuriero newyorkese che gestisce un locale a Casablanca. Qui incontra una sua vecchia fiamma con la quale vorrebbe fuggire.

Venerdì 8 febbraio sarà la volta del documentario La strada dei Samouni di Stefano Savona dove immagini reali e racconto animato si alternano a disegnare il ritratto della famiglia Samouni prima, dopo e durante i tragici avvenimenti che hanno stravolto le loro vite quando tra il dicembre 2008 e il gennaio 2009 la striscia di Gaza viene colpita da un violento attacco dell’esercito israeliano e la famiglia Samouni viene decimata.

Domenica 10 febbraio, alle ore 17.30, una pellicola d’animazione dedicato ai più piccoli Ralph Spaccatutto di Rich Moore. Il film, prodotto dalla Walt Disney, è un divertente viaggio nel mondo dei videogiochi e ha come protagonista Ralph, un omone dalle mani enormi destinato a fare la parte del cattivo nel videogioco Felix Aggiustatutto. Ma stanco di questa vita, un giorno decide di ribellarsi…

Le proiezioni avranno luogo nella sala multimediale del Caffè Letterario all’interno del seicentesco Chiostro di S. Domenico a Lamezia Terme. La sala, attrezzata con maxi schermo e proiettore 4k, è insonorizzata e dispone di circa 80 posti a sedere.

Inizio proiezioni ore 20.30 / Domenica inizio ore 17.30

Il costo del biglietto è € 4,00 (intero) / € 3,00 ridotto (under 15) / € 2,00 film in bianco e nero