Inizia oggi da Catanzaro il focus dei 5Stelle su Reddito di cittadinanza e Quota 100

Condividi

In vista delle elezioni europee, il Movimento 5stelle inizia a spiegare in Calabria le misure simbolo del governo giallo-verde: Reddito e Pensione di cittadinanza e Quota 100.

Al Musmi-Parco della biodiversità di Catanzaro, alle ore 17,30 di venerdì 8 febbraio ne parleranno i parlamentari M5S Bianca Laura Granato, Paolo Parentela e Dalila Nesci, insieme al direttore dell’Inps regionale, Diego De Felice, e al docente dell’Università della Calabria Walter Nocito, che insegna diritto pubblico. «Sarà un’occasione – anticipa Granato, promotrice dell’iniziativa – per chiarire come funzionano questi provvedimenti e illustrare i loro effetti sulla società e l’economia calabrese, spesso condizionate dalla ‘ndrangheta e dai ricatti del sistema. Sarà anche – conclude la senatrice dei Cinque Stelle – un momento per confrontarsi apertamente sulle priorità della Calabria, che ha tanto bisogno di emanciparsi dal potere pubblico e di ridurre l’emigrazione, tanto sottovalutata da larga parte della politica».