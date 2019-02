CSV di Catanzaro consegna thermos e coperte alle associazioni di Protezione Civile

Condividi

Nella passate settimane, il Centro Servizi al Volontariato della provincia di Catanzaro era intervenuto per venire incontro alle esigenze di reperimento di attrezzature di cui le associazioni di volontariato di Protezione Civile abbisognavano per contrastare l’ondata di gelo che aveva interessato la città.

Per l’occasione, grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale che aveva fornito la disponibilità del centro sociale del quartiere Pontepiccolo, i volontari avevano potuto dare accoglienza per qualche notte ai senzatetto che cercavano riparo dal freddo pungente.

Ed ora, in vista dell’ultimo colpo di coda dell’inverno, il CSV ha provveduto all’acquisto di thermos e coperte che serviranno a far sentire al caldo i senzatetto che vorranno farsi aiutare dai volontari. La consegna del materiale alle associazioni di volontariato di Protezione Civile attive sul territorio avverràmartedì 12 febbraio, alle ore 10.30, nella sede del CSV di Catanzaro in via Fontana Vecchia.

Sono previsti gli interventi del presidente del CSV di Catanzaro, Luigi Cuomo, del direttore Stefano Morena e dell’assessore comunale alle Politiche Sociali, Lea Concolino.