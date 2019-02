Controlli dei Nas nel Catanzarese – Chiuse due parafarmacie

Condividi

Due parafarmacie chiuse e oltre 600 confezioni di farmaci, per uso umano, scadute di validita’ o defustellate per un totale di 10 mila euro sequestrate. Sono alcuni dei risultati dell’attivita’ di vigilanza a strutture ricadenti nell’ambito della provincia condotta nelle ultime settimane dai Nas di Catanzaro.

Dodici, inoltre, sono state le persone denunciate nell’ambito dei controlli effettuati in collaborazione con i militari del Comando provinciale dell’Arma in 26 tra farmacie, parafarmacie, studi medici, poliambulatori, strutture veterinarie. Le verifiche hanno fatto emergere in 11 di queste violazioni di carattere penale. In due parafarmacie, chiuse dalle autorita’ preposte, e’ stata accertata la vendita di specialita’ medicinali non consentite. Otto i titolari di farmacia che sono stati denunciati per avere proceduto al rimborso di specialita’ medicinali destinate a pazienti gia’ deceduti e provocando un danno erariale.