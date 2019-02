Catanzaro – Una denuncia per porto ingiustificato di strumenti da punta e taglio

A notte fonda di oggi, esattamente alle 03:00, una pattuglia della Squadra Volante ha notato la presenza di una Volkswagen Golf ferma pieno centro cittadino con una persona a bordo.

Gli Agenti hanno proceduto al controllo, identificando la persona, A.T. 28enne di nazionalità marocchina, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, che dalla consultazione della banca dati risulta annoverare a suo carico precedenti penali e di polizia.

Data l’ora notturna e l’assenza di valide motivazioni in merito alla presenza di A.T. , è stata eseguita la perquisizione personale e del veicolo, al cui interno sono stati rinvenuti una spada in acciaio e un coltello da “pugno”, occultati nell’abitacolo ma posizionati nella pronta disponibilità dell’uomo.

Quanto è stato rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Dopo ulteriori accertamenti A.T. è stato denunciato Autorità Giudiziaria per il reato di porto, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione di strumenti da punta e taglio.