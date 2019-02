Catanzaro – Safer Internet Day 2019 giornata mondiale sulla sicurezza informatica

Condividi

Si è svolta nella mattinata di oggi l’iniziativa Safer Internet Day presso il Convitto Nazionale “P. Galluppi”, dove gli Agenti della locale Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, con lo slogan “insieme per un internet migliore” hanno incontrano gli alunni delle classi delle medie inferiori.

L’iniziativa era prevista per il 5 febbraio scorso, in contemporanea presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani, ma a Catanzaro non si era potuta svolgere a causa della chiusura delle scuole cittadine per l’allerta meteo.

La Polizia di Stato ed il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca sono i promotori nel nostro paese del Safer Internet Day (SID), un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza istituita nel 2004, che ogni anno coinvolge oltre 60.000 ragazzi, per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie.

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un evento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni, le organizzazioni della società civile, le scuole, coinvolgendo oltre 100 Paesi.

L’edizione 2019 del SID è all’insegna del motto – “Together for a better internet” – (Insieme per un internet migliore) – ed è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.

Il tema della sicurezza online è di assoluta attualità, entra ormai a far parte della cronaca quotidiana. Ma non tutti siamo esperti e non sempre sappiamo come individuare situazioni rischiose e come comportarci. Per questo motivo il SID può diventare l’occasione giusta per parlare confrontarsi , discutere ed approfondire dubbi e conoscenze che possano aiutare tutti noi ad educarci all’uso consapevole di internet e degli strumenti digitali.

Il Safer Internet Day è un’edizione speciale del progetto Una vita da social, e l’attività di sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il Ministero dell’istruzione, della Università e della Ricerca è assolutamente determinante.

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria,, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolandoli a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

Il “Safer Internet Day” si rivolge quindi ai ragazzi e alle professionalità della scuola, agli insegnanti, agli operatori dell’informazione e del settore new media ma soprattutto si rivolge ai genitori che ignorano il più delle volte come aiutare i propri figli a non cadere nei pericoli della rete.