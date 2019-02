Catanzaro – Ferro: “Mostra sulla Shoah, percorso evocativo per tutti”

Condividi

“Solo per colpa di essere nati non è una semplice mostra sulla Shoah realizzata per celebrare la Giornata della Memoria. Solo per colpa di essere nati è un percorso altamente evocativo studiato per essere compreso da tutti: adulti, giovani e bambini”.

Questo il commento dell’on. Wanda Ferro, vicecapogruppo di Fratelli D’Italia alla Camera, che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della mostra che ha la direzione artistica di Francesca Barbi Marinetti ed è promossa dalla 4culture in collaborazione con E-bag, all’interno delle sale del Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro.

“Di grande impatto i contributi audiovisivi – afferma la parlamentare di Fratelli d’Italia – e particolarmente suggestivi i dipinti di street art dell’artista italo-americano Frank Denota, opere esposte non solo alla Camera dei Deputati, ma anche al Centro per la cultura ebraica di Boston”.

“Voglio complimentarmi con gli organizzatori di questa iniziativa e la straordinaria direzione artistica di Francesca Barbi Marinetti – dice l’on. Ferro – perché hanno saputo realizzare un progetto culturale davvero originale e inedito. La permanenza della mostra fino al prossimo 25 aprile, permetterà, in particolare alle nuove generazioni, di poter analizzare quanto accaduto attraverso le testimonianze e le opere d’arte di chi ha tentato di raccontare, per quanto possibile, l’orrore vissuto nei campi di sterminio. Ampio spazio è infatti dedicato al mondo della scuola e dei bambini, per i quali sono stati elaborati percorsi guidati e laboratori creativi e didattici. È importante che la memoria, la storia e i valori del nostro Paese rimangano sempre vivi in noi per impedire che tragedie come la Shoah si possano ripetere”.