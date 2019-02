Catanzaro – Arrestato giovane straniero per lesioni a pubblico ufficiale

Condividi

Nel tardo pomeriggio di ieri personale della Squadra Volante notava un extracomunitario che alla vista dell’auto della Polizia assumeva un comportamento sospettoso e guardingo, tale da determinare gli Agenti ad effettuare un controllo.

L’uomo, che procedeva a piedi in una via del centro città affollata di cittadini, sin da subito si è dimostrato ostile profferendo frasi offensive e minacciose nei confronti degli operatori e della Polizia di Stato, rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

Mentre il personale della pattuglia, lo invitava nuovamente a tenere un comportamento pacato, il giovane, che aveva una evidente fasciatura alla mano sinistra, si scagliava contro di loro colpendoli con dei calci, e cercando di ferirli con una lama di coltello. Più volte ha sfiorato uno degli operatori ad una mano.

Con tempestività gli Agenti riuscivano a disarmare il soggetto e, nonostante continuasse a mantenere un comportamento aggressivo, veniva bloccato e ammanettato per essere condotto negli Uffici della Questura. Anche qui lo straniero, identificato per Morchid Badr ventenne e originario del Marocco, non desisteva nelle sue condotte violente fino anche a sferrare una testata ad uno dei poliziotti.

Sussistendo la condizione della flagranza di reato, la gravità della condotta tenuta, e i numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, di reati contro il patrimonio, comportamenti oltraggiosi ed irrispettosi nei confronti delle forze dell’ordine, il 20enne è stato tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza, lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Su disposizione del P.M. di turno è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.

L’arma da taglio recuperata è stata sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Considerato, inoltre, che l’arrestato è già destinatario di un preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stato anche chiesto all’Autorità competente il nulla osta all’espulsione.

I comportamenti violenti tenuti da Morchid Badr hanno causato a due Poliziotti, che son dovuti ricorrere alle cure sanitarie, lesioni guaribili in dieci giorni.