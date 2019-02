Catanzaro – Aggressione a poliziotti, Abramo: “Preziose le nostre forze dell’ordine”

Condividi

“Massima vicinanza e solidarietà, e un ringraziamento sincero a nome tutti i cittadini, ai due agenti di Polizia che sono stati aggrediti ieri pomeriggio da un extracomunitario”.

Lo ha affermato il sindaco, Sergio Abramo, sottolineando come “il fatto che i due poliziotti siano riusciti a evitare di riportare ferite considerando i tentativi del malvivente di colpirli con un coltello dimostra quanto siano pronte, brave e preparate le nostre Forze dell’Ordine. Ma riportano in primo piano anche la necessità che la legislazione nazionale consenta alle stesse Forze dell’Ordine di espellere soggetti come il giovane arrestato ieri nel centro del capoluogo, già gravato da diversi precedenti e che pure aveva ricevuto il preavviso di espulsione. Cosa sarebbe successo se un controllo di routine si fosse trasformato in tragedia e a farne le spese fossero stati due agenti che stavano soltanto espletando il proprio dovere per proteggere noi tutti?”